Inter-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Nonostante sia la squadra campione d’Italia, l’Inter per la prima volta è chiamata a inseguire. La squadra di Inzaghi deve assolutamente vincere per non perdere tracce sul Napoli dell’ex Antonio Conte. E allora ecco le carte Thuram e Lautaro per battere il Torino di Vanoli, che seguirà la sfida dalla tribuna.

Inter-Torino, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. ​

​A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bissek, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barella, Buchanan.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata. All. Godinho.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Bayeye, Linetty, Maripan, Vojvoda, Sosa, Karamoh, Dembelé, Gineitis, Sanabria, Balcot, Vlasic.

Squalificati: Vanoli. Indisponibili: Schuurs, Ilkhan, Ciammaglichella, Nije.