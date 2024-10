Inter-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Inter-Torino, la gara di San Siro andrà in onda su Dazn

Con il Napoli a +5, l’Inter di Inzaghi questa volta è chiamata a rincorrere per la prima volta in campionato con i 3 punti che contro il Torino cominciano a diventare di fondamentale importanza. Inzaghi conferma Bisseck, Frattesi e Lautaro davanti. Solito 3-5-2 per Vanoli, sopresa di questo campionato.

Inter-Torino, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.