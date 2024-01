Inter-Verona, le statistiche premiano i nerazzurri, ma la scaramanzia è d’obbligo.

I numeri delle sfide disputate tra Inter e Verona parlano chiaro, (33 partite con 21 vittorie per la squadra di casa e 11 pareggi) è la seconda partita, insieme a Milan-Hellas Verona (19 vittorie per la squadra di casa e 13 pareggi), disputata più volte in Serie A TIM senza nemmeno una sconfitta per la squadra di casa (32). La prima è Juventus-Hellas Verona (33 partite con 28 vittorie e 5 pareggi).