Italia, Cambiaso: “C’è dispiacere: occasione non sfruttata. Mancata un po’ di attenzione”

Le parole dell'autore della rete dell'Italia in zona mista.

Andrea Cambiaso, autore del gol azzurro della serata, ha commentato in mixed zone la gara di questa sera contro la Francia.

Cambiaso: “Nella mia crescita c’è tanto della Juve di Motta, ma anche di quella di Allegri”

Dal punto di vista personale una grande serata, dal punto di vista di squadra un rammarico.

“C’è dispiacere, avevamo una grande occasione e non l’abbiamo sfruttata. Andiamo avanti”.

Nella tua crescita quanto c’è della Juventus di Thiago Motta?

“Tanto tanto, c’è anche tanto della Juve di Allegri. Sto crescendo di anno in anno cercando di prendere dal buono da tutte le persone che mi circondano. Devo continuare così”.

In Nazionale stai giocando esterno destro, nella Juve tutti i ruoli: in quale ti trovi meglio?

“Non c’è un ruolo in cui mi trovo meglio all’interno del campo. Mi trovo in campo a relazionarmi con i compagni per cercare di aiutarli nelle posizioni giuste”.

Cosa è mancato stasera, c’è del rammarico?

“Un po’ di attenzione”