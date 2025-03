UEFA Nations League, avanti ai rigori Francia e Spagna. Italia fuori. Passa il Portogallo

L’Italia interrompe il proprio cammino nella UEFA Nations League nella serata di Dortmund. Sotto di tre reti nella prima frazione di gioco, la reazione della formazione di Spalletti, di notevole fattura, non è bastata per il passaggio al prossimo turno. Doppia rimonta per Francia e Portogallo. Les Blues ribaltano la Croazia – grazie alle reti di Olise e Dembélé – e vincono ai calci di rigori grazie all’errore fatale di Stanišić. Importante prestazione, invece, dei lusitani, che prima si lasciano recuperare ben due volte e poi schiacciano la Danimarca nei tempi supplementari. Altro pari tra Spagna e Olanda. Decisiva la lotteria dagli undici metri con gli errori di Lang e Malen per gli Oranje.

UEFA Nations League, i risultati della serata:

Spagna-Olanda 8-7 d.c.r: 8′ rig., 67′ Oyarzabal (S); 54′ rig. Depay (O); 79′ Maatsen (O); 103′ Yamal (S); 109′ rig. Simons (O)

Portogallo-Danimarca 5-3 d.t.s: 38′ aut. Andersen (P); 56′ Kristiensen (D); 72′ Cristiano Ronaldo (P); 76′ Eriksen (D); 86′, 91′ Trincão (P); 115′ Gonzalo Ramos (P)

Francia-Croazia 7-4 d.c.r: 52′ Olise (F); 80′ Dembélé (F)

Germania-Italia 3-3: 30′ rig. Kimmich (G); 36′ Musiala (G); 45′ Kleindienst (G); 49′, 69′ Kean (I); 95′ rig. Raspadori (I)