Italia, doppio test a marzo per la squadra di Spalletti | L’Europeo si avvicina

La squadra di Spalletti è pronta a tornare in campo in vista dell'Europeo in Germania

In attesa di pensare all’Europeo, l’Italia di Spalletti tornerà in campo a marzo. Come riportato dal sito della Figc, gli azzurri scenderanno in campo prima al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami di Messi, contro il Venezuela in programma giovedì 21 e poi domenica 24 marzo dove la squadra di Spalletti affronterà l’Ecuador. Entrambe le gare andranno in diretta su Rai 1.