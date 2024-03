Italia-Venezuela, i dubbi di Spalletti

Si avvicina il test amichevole tra Italia e Venezuela

Spalletti ha ancora qualche ora a disposizione per scegliere gli 11 che affronteranno il Venezuela in amichevole. Un test importante per gli azzurri in vista degli europei. Si va verso il 3-4-2-1 con Retegui vertice alto, alle spalle del centravanti del Genoa spazio a Pellegrini e Chiesa.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui.