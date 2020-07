Basket LBA, Pesaro presenta Jasmin Repesa: le sue parole – VIDEO

Basket LBA, Pesaro presenta Jasmin Repesa

Prosciutto di Carpegna e Victoria Libertas: anche per la stagione sportiva 2020/2021 la società pesarese avrà al suo fianco come Main Sponsor l’azienda che da tanti anni è sinonimo di tradizione, passione e qualità. La conferenza stampa per annunciare la prosecuzione del proficuo rapporto si è tenuta oggi a Pesaro presso Villa Cattani Stuart alla presenza di Ario Costa, Presidente Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro e Andrea Beretta, rappresentante della famiglia per questo progetto. Sono intervenuti anche il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori, il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e in collegamento video il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Le parole di Andrea Beretta

“La sponsorizzazione di Carpegna Prosciutto Basket declina due dei nostri temi fondamentali: sport ed eccellenza” ha dichiarato Andrea Beretta rappresentante del gruppo Beretta – “Prosciutto di Carpegna è una delle 19 tra DOP e IGP della nostra produzione, rappresenta oltre alla qualità, la capacità e l’impegno di chi dal Medioevo ne ha conservato la tradizione, ma anche la nostra determinazione a promuoverlo sia sul territorio locale che nel mondo, consentendo di continuarne e accrescerne la produzione”. “Victoria Libertas – ha continuato Beretta – vanta una storia importante, un passato glorioso che tutti vogliamo non solo poter ricordare, ma rivivere e godere nella prossima stagione sportiva. Per questo siamo orgogliosi di sostenere i ragazzi che nel prossimo campionato ne terranno alta la bandiera”.

Il commento di Ario Costa e Luciano Amadori

Il Presidente della Victoria Libertas Pesaro Ario Costa ha commentato: “È per noi motivo di grande orgoglio la prosecuzione dell’accordo con la famiglia Beretta e con il marchio Dop Carpegna Prosciutto. Siamo particolarmente lieti della rinnovata fiducia da parte di un’eccellenza del nostro splendido territorio. Siamo pronti a scendere nuovamente in campo sul palcoscenico cestistico più importante a livello nazionale”. Il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori ha aggiunto: “Il contratto che abbiamo sottoscritto testimonia la grande volontà del Gruppo Fratelli Beretta di proseguire questa avventura anche al fianco del Consorzio che si dimostra un fondamentale punto di riferimento dentro e fuori dal parquet, pur consapevoli della complessa situazione economica aggravata dalla recente pandemia”.

Le prima parole di Jasmin Repesa

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa: “Sono arrivato a Pesaro da pochi giorni ma ho avuto modo di percepire la passione della città per questo sport. La tradizione della Vuelle è nota anche fuori dai confini nazionali come nel mio Paese, la Croazia. Anche da parte mia un sentito ringraziamento alla famiglia Beretta che ha deciso di prolungare il suo impegno al nostro fianco”.