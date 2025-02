Juve ai piedi di Kolo Muani | Il futuro dell’attaccante

La Juve si coccola Kolo Muani

Kolo Muani, impatto devastante in Serie A, già 5 reti all’attivo ma il futuro è da delineare. In casa Juve in pochi probabilmente si aspettavano un inizio in grande stile da parte dell’attaccante ex PSG, il sogno diventa la permanenza in bianconero. Arrivato in prestito, il centravanti sta regalando grandi prestazioni e gol, in casa Juve si pensa al possibile acquisto del calciatore.

Le cifre di Kolo Muani

Una strada difficile valutazione del cartellino da circa 50 milioni di euro e un ingaggio da ben 9 milioni a stagione rendono la pista poco percorribile ma non impossibile. Molto dipenderà anche dal futuro di Vlahovic, col possibile addio dell’ex Fiorentina potrebbero cambiare le condizioni per tentare l’assalto a Kolo Muani.