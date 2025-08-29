Manca poco al 1 settembre, quando alle ore alle 20 si chiuderà la sessione estiva del calciomercato 2025-2026. Alla Continassa hanno la data cerchiata, allo stesso tempo si lavora per chiudere gli ultimi affari. Tra le mani della dirigenza c’è la trattativa di Zhegrova da portare avanti. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi, da sciogliere un solo nodo.

Juventus, Zhegrova affare alla chiusura

La rosa di Tudor va ancora completata per non tacere del fatto che fino a gennaio 2026 non si potranno fare altre modifiche. Allo stesso tempo gli impegni sono tanti, quindi l’organico deve essere all’altezza. Manca all’appello la questione Zhegrova, il quale ha dato l’ok da tempo al trasferimento a Torino ed ha completamente tolto ogni speranza al Marsiglia. Ma per chiudere l’accordo definitivamente mancano gli ultimi dettagli. I due club hanno già definito i dettagli, hanno già raggiunto un’intesa di massima per un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione. Inoltre, la cessione potrebbe avvenire con la formula del prestito con obbligo di riscatto in modo da aggirare i paletti del Fair Play Finanziario. In questo modo i bianconeri avrebbero una strada più spianata. Ore decisive quelle che verranno per il passaggio dell’attaccante kosovaro dal Lille alla Juventus.