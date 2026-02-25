Juventus ad un passo dal miracolo, Osimhen e Yilmaz spengono i sogni di Champions.

La Juventus è arrivata ad un passo dal miracolo, ma dopo una battaglia senza esclusione di colpi deve abbandonare la Champions, con Adzic che sul finire del primo tempo supplementare perde palla a centrocampo consentendo un contropiede letale concluso da Osimhen.

La Juventus ci ha provato in tutti i modi, ed anche in 10 contro 11 è riuscita ad essere superiore ai turchi, ma la sfortuna ci vede benissimo, e la frettolosa espulsione di Kelly da parte dell’arbitro ha complicato le cose.

Juventus in vantaggio su rigore grazie a Locatelli che spiazza Cakir al 37′, nella ripresa arriva subito l’incredibile ed immeritata espulsione di Kelly che l’arbitro assegna dopo aver visto l’azione al VAR. Ma la Juventus non si da per vinta ed in dieci segna il raddoppio con Gatti che da due passi spinge il pallone in rete al 72′. Ci prova Osimhen con un tiro che Perin controlla riuscendolo a deviare, poi le due incredibili occasioni sprecate da Thuram che tutto solo in area sceglie la soluzione del pallonetto che esce di poco. Ci prova Boga che dalla sinistra mette in area per Yildiz che coglie un clamoroso palo, poi arriva il tris della squadra di Spalletti con Mckennie che di testa spinge il pallone in rete. Nel primo supplementare Zhegrova ha la palla del 4-0 ma con lo specchio della porta libero calcia di un metro fuori. Come sempre gol sbagliato gol subito ed Osimhen nel finale del primo tempo supplementare batte Perin e segna il 3-1. Nel secondo tempo supplementare ci prova ancora Zhegrova ma stavolta Cakir in tuffo devia il pallone. Il 3-2 finale è segnato in contropiede da Yilmaz.

Il tabellino

Juventus-Galatasaray 3-2