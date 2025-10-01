Addio a Vlahovic, il giocatore serbo ha deciso: il futuro dell’attaccante è scritto, e non ci sono possibilità che si possa tornare indietro. La destinazione è lontana da Torino a partire dalla fine della prossima stagione. La Juventus vedrà partire il giocatore a parametro zero.

Juventus, il Bayern e due inglesi su Dusan

A quanto pare il Bayern Monaco si starebbe informando sulle condizioni economiche volute dal giocatore per il prossimo anno, quando lascerà a zero la Juventus. Il giocatore potrebbe decidere di partire per la Germania.

Non solo i bavaresi, ci sarebbero anche un paio di squadre inglesi sul giocatore della Juve. In pole c’è lo United, che prima deve trovare una nuova destinazione per Amorim. Poi si è inserito in lista anche il Chelsea, al quale farebbe comodo un giocatore come Dusan. Dunque, ad oggi, sono tre le squadre interessate all’attaccante della Juve che, a questo punto è vicina alla soluzione del rebus più chiacchierato del mercato estivo 2025.