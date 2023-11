In casa Juventus, a tenere banco è sempre il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri che non gode della stima di una parte della tifoseria per il suo gioco, è però riuscito a far tornare il club nelle zone nobili della classifica.

Sirene Arabe per Allegri

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” svela come la vecchia signora non abbia più la leadership del proprio allenatore. Il giornale definisce la squadra di Allegri come una casa di vetro, dove vengono riaperte le crepe e ad emergere è la fragilità. Per questo il livornese, nonostante un contratto che lo lega al club fino al 2025, starebbe pensando di lasciare prima della scadenza naturale del contratto. Nella decisone potrebbero pesare anche le ricche proposte messe dal piatto dei club dell’Arabia Saudita. Al momento sembrerebbero essere due le squadre interessate: l’Al-Ittihad di Benzema e l’Al-Nassr di Riyadh dove ritroverebbe Ronaldo. Non è da escludere un periodo di fermo per valutare il da farsi.