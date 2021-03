Juventus, allerme per Rabiot e Ramsey: pressing dalle inglesi

Ramsey e Rabiot potrebbero rappresentare una buona opportunità economica per la Juventus in caso di buone offerte, visto che erano arrivati a parametro zero: sul gallese e il francese ci sono Manchester City ed Everton

Juventus, si accende il mercato in uscita

La Juventus non solo mercato in entrata, alla ricerca di talenti per affrontare la prossima stagione, c’è anche il mercato in uscita. Secondo Tuttosport si accendono le “sirene inglesi“. Adrien Rabiot e Aaron Ramsey sono stati puntati da più di due società della Premier League.

Juventus, via Ramsey se arriva l’offerta giusta

I due centrocampisti della Juventus, secondo quanto riferito dal quotidiano italiano, potrebbero salutare Torino. Il Manchester City continua a pressare per portare in Inghilterra Adrien Rabiot. Mentre il West Ham ha puntato il gallese Aaron Ramsey; non solo, l’ex Arsenal è seguito anche dal Tottenham, dall’Everton e dal Liverpool. Da Torino fanno sapere che la società bianconera avrebbe piacere di trattenere a Torino il francese, mentre sono disponibili ad accettare soltanto offerte per Ramsey. La Juventus valuta il suo giocatore tra i 15-20 milioni di euro e Ramsey guadagna 8 milioni di euro a stagione. Il vero problema è questo, l’elevato ingaggio del giocatore, e quindi non è detto che i club interessati possano mettere sul piatto queste cifre.