Milan, Brahim Diaz ha convinto tutti, anche il Real

Milan, incerto il futuro di Brahim Diaz

Brahim Díaz, arrivato al Milan in prestito dal Real Madrid, non sembra preoccupato per il suo futuro. Il centrocampista o attaccante spagnolo, appena 21 anni, sta dando il suo notevole contributo al Milan. C’è però da chiarire il suo futuro.

Milan, Brahim Diaz: “Sono felice in Italia”

Non è ancora chiaro se il giocatore resterà in rossonero nella prossima stagione oppure tornerà in patria per aiutare i Blancos. Le sue ultime dichiarazioni: “Ora sono concentrato sul Milan, sono molto felice di giocare lì e voglio fare del mio meglio lì e con la nazionale spagnola. Sono molto felice in Italia. Con la famiglia mi sono adattato molto bene e mi amano moltissimo. La vita lì, al di là del covid, è abbastanza confortevole”, le sue parole al quotidiano sportivo spagnolo Marca. La stagione di Brahim Diaz con la maglia del Milan è positiva. Il centrocampista spagnolo è arrivato in rossonero con la formula del prestito secco. La società italiana e il Real Madrid si sono dati appuntamento, prima della fine della stagione, per discutere del futuro del calciatore. C’è da vedere cosa succederà tra le due società. Brahim ha convinto Paolo Maldini, che vorrebbe riscattarlo ma non sarà per nulla facile. Il Real Madrid, infatti, sembrerebbe intenzionato a riportare a casa il giovane calciatore, che piace a Zidane.