Milan, Kessiè lascia a fine stagione? La situazione

In casa Milan il capitolo rinnovi sta diventando centrale per le sorti future del club. Bloccato, al momento, quello del centrocampista ivoriano Kessiè

Il Milan da molti mesi sta lavorando sui rinnovi di diversi calciatori. In primis tengono banco quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I due hanno un contratto che scade a giugno, le trattative stanno andando al oltranza ma una soluzione non è ancora arrivata. In entrambe le situazioni c’è un braccio di ferro tra le richieste degli agenti e le proposte di Maldini e Massara con quest’ultimi hanno ache l’obbiettivo di far quadrare i conti. Al momento, i due dirigenti non sono disposti a cedere alle richieste alte dei procuratori ma con il passare del tempo la situazione sembra andare verso una decisione che non farebbe felice i tifosi rossoneri. Infatti, il loro trasferimento a parametro zero potrebbe essere un danno non da poco per il club. Diverso, invece, il discorso su Zlatan Ibrahimovic. Anche lui è in scadenza ma a differenza di Donnarumma e Calhanoglu potrebbe chiudere la pratica del rinnovo in fretta. Tutto dipenderà dal piazzamento finale con lo svedese che punta a tornare a giocare con la maglia rossonera in Champions League.

Calciomercato Milan, non decolla il rinnovo di Kessiè

Il Milan vuole blindare anche Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è diventato un calciatore imprescindibile, dentro e fuori dal campo. Il contratto del classe 1996 scade a giugno 2022. Maldini e Massara non vogliono perdere tempo e stanno cercando di non perderlo già in estate. Come riferito da TuttoSport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra George Atangana, procuratore dell’ivoriano, e i dirigenti. Il vertice non ha portato a grandi risultati visto che non si è arrivati ad un accordo di massima. Kessiè guadagna 2,2 milioni di euro e il Milan ha proposto il ritocco dell’ingaggio. Però, trapela ottimismo anche perché il calciatore sembra convinto di restare in Italia. Il Milan, però, deve fare attenzione perché l’ivoriano piace in Inghilterra e in estate potrebbero arrivare delle offerte importanti che farebbero cambiare i piani. I rossoneri devono scegliere in questi mesi il futuro del centrocampista.