Juventus, il club inglese pronto all’offerta per l’attaccante bianconero

Rappresentanti dell’Arsenal pronti a volare in Italia

Dopo circa un anno e mezzo alla Juventus, Dejan Kulusevski è ancora un oggetto misterioso. Se con Pirlo aveva mostrato sprazzi di luce, pur in mezzo a tante prestazioni rivedibili, quest’anno con Allegri non è ancora riuscito a ingranare raccogliendo per lo più scampoli di prestazioni e segnando un solo gol (anche se decisivo perché è stato quello vincente nella trasferta russa contro lo Zenit).

Come è normale che sia, diverse squadre sono pronte ad approfittare dell’occasione per vedere se ci sono margini per una trattativa. In particolare, grande interesse è stato mostrato oltremanica con più di un club di Premier che ha chiesto informazioni. Secondo quanto riporta il Sun, però, l’Arsenal sarebbe pronto a fare un passo in più inviando dei rappresentanti a Torino pronti a presentare un’offerta di 30 milioni di euro più 5 di bonus per regalare lo svedese a Mikel Arteta.