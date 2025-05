De Laurentiis si gode lo scudetto del Napoli, e su Conte…

Il patron del Napoli gongola e si coccola Conte, ai microfoni di Dazn le sue parole: “Futuro di Conte? Se vuol restare siamo pronti ad assisterlo, può vincere la Champions. Ha un contratto con noi, ma se non volesse rimanere non lo costringerò a restare. Se il richiamo di altre squadre lo porterà a voler andar via, non costringerò nessuno a restare. Ora godiamoci lo scudetto, Conte è un vincente, l’ho preso per questo”