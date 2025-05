Il Napoli è Campione d’Italia 2025: è il quarto titolo della storia partenopea!

Il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia, a due anni di distanza dall’ultimo trionfo. Gli azzurri spazzano via la paura, arrivata dal vantaggio nerazzurro a Como, e battono per 2-0 il Cagliari in un gremito, sugli spalti e fuori, Stadio Diego Armando Maradona. Capolavoro della squadra di Antonio Conte – al quinto Scudetto della sua carriera, il primo allenatore ad aver vinto con tre squadre diverse – che, nel momento più complicato, si affida ai due grandi eroi di questa stagione: Scott McTominay e Romelu Lukaku.

Napoli-Cagliari, McTominay allontana gli incubi

Gli azzurri distano soltanto 45 minuti dal quarto titolo di Campioni d’Italia. Parte forte il Napoli, già vicino alla rete dopo cinque minuti con un diagonale improvviso di Raspadori, terminato alla destra di Sherri. Il portiere dei sardi si rende protagonista di una grande prima frazione, prima arrivando sul tap-in di Politano, poi sul tiro di Lukaku. Il gol di De Vrji a Como manda in ansia la formazione di Antonio Conte, che non demorde e continua ad attaccare sino al momento della svolta, probabilmente, dell’intera stagione. Al 42esimo cross da destra di Politano per McTominay, il quale vola in mezza rovesciata bucando le mani di un incolpevole Sherri.

Napoli-Cagliari, carro armato Lukaku: il raddoppio del belga e l’esplosione di gioia del Maradona

La ripresa comincia con il Napoli in controllo del gioco. Il raddoppio arriva al 51esimo. Lukaku fa a spallate per diversi metri con Adopo, in pieno dominio fisico, prima di arrivare davanti all’estremo difensore dei sardi e angolare il pallone in fondo alla rete. Il gol arriva arriva in contemporanea allo 0-2 dell’Inter a Como, realizzato da Correa. Al 63esimo grande occasione per il tris partenopeo con Neres, imbucato ancora dal centravanti belga, che si lascia ipnotizzare da Sherri. Nel recupero la prima parata della serata di Meret. Al triplice fischio l’esplosione di gioia dello stadio Diego Armando Maradona, gremito in ogni suo settore e non solo, e dell’intera città di Napoli.