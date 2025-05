Milan-Monza, le ultimissime sulle formazioni

Rossoneri con il 3-4-2-1. Difesa con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo Reijnders, ad una probabile ultima gara in rossonero, accanto a Luftus-Cheek, coadiuvati da Musah e Jimenez. In avanti c’è Jovic, sostenuto da Pulisic e João Félix sulla trequarti.

Milan-Monza, le probabili formazioni:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, João Félix; Jovic. All. Conceição.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta.