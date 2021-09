Piccolo problema al cuore per Coman

Kingsley Coman, ala francese ex Juventus e ora in forza al Bayern Monaco, è stato operato ieri al cuore per un’aritmia cardiaca. Lo ha dichiarato l’allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann nella conferenza stampa prima della prossima partita, in casa con il VfL Bochum. “Kingsley Coman è stato operato ieri. Aveva un piccolo, leggero battito cardiaco in più, un leggero disturbo del ritmo. A volte gli mancava brevemente il respiro. Ecco perché abbiamo optato per questa procedura e abbiamo trovato un problema che per fortuna si risolve in poco tempo”, così il tecnico del Bayern Monaco che ha anche parlato dei tempi di recupero che si prospettano per il francese: “Martedì ricomincerà a fare cardio e poi vedremo quando tornerà a disposizione. Non passeranno più di due settimane prima che torni ad allenarsi con la squadra. È stata solo una piccola operazione che ha eliminato l’aritmia cardiaca e sono sicuro che tornerà al 100%”.