Juventus da scudetto, difesa bunker e un Vlahovic versione bomber

La Juve di Thiago Motta sogna il tricolore, bianconeri in vetta in Serie A

La cura Thiago Motta sembra funzionare, una Juve giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza. I dati danno ragione al tecnico bianconero, una Juve con una difesa impenetrabile e finalmente un Vlahovic versione bomber. Thiago Motta ha ridisegnato la Juventus, squadra tatticamente attenta, soprattutto alla fase difensiva, e spazio a chi merita e si allena nel modo migliore. Nessun giocatore con il posto garantito ed un giusto mix tra esperienza e sregolatezza.

Una Juventus da scudetto

Una Juve da scudetto, possiamo dirlo. Bianconeri in vetta alla classifica, Inter costretta ad inseguire. Una difesa bunker disegnata da Thiago Motta, e i dati insegnano che molto spesso è chi subisce meno gol a vincere. Il tecnico bianconero bravo a sfruttare al meglio Vlahovic, giocatore non ideale secondo le idee calcistiche dell’allenatore, tecnico bravo però a sfruttare al meglio le caratteristiche dell’ex Fiorentina, una doppietta ieri che lancia la Juve in vetta. Per la corsa al titolo la Juve c’è, le avversarie sono avvertite.