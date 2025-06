A Torino si lavora per il mercato e in pole per risolvere problemi di organico è quello di rinforzare la difesa della Juventus. Nelle ultime ore circola un nuovo nome intorno ai bianconeri, si tratta di Nayef Aguerd, centrale marocchino di proprietà del West Ham ma che, nell’utima stagione, ha giocato in prestito alla Real Sociedad.

Juventus, nel mirino ci finisce Aguerd

Stando ai rumors inglesi, sembrerebbe che agli Hammers, invece, piace Rugani, motivo per cui ci sono contatti tra i club e si potrebbe anche ipotizzare uno scambio tra i due difensori, tutto ancora da capire meglio e strategia da decidere.

Il difensore ha 29 anni, compiuti a marzo. Aguerd era arrivato in Inghilterra, sponda West Ham, nel 2022, pagato ben 35 milioni dal Rennes. Ha giocato due anni in Premier e, con gli inglesi ha collezionato 58 presenze. Successivamente ha deciso, con la società di andare a rilanciarsi in Spagna e ha concluso la scorsa annata in prestito con 36 presenze in totale. È, inoltre, uno dei punti fermi della nazionale marocchina, con cui vanta 55 partite in carriera. L’esperienza c’è, le qualità anche, va solo capito bene come portarlo a Torino.