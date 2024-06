Juventus, fase di stallo per Douglas Luiz | Tutti i dettagli

Il club bianconero non molla il brasiliano

Douglas Luiz-Juventus, nulla di fatto. Mancherebbe ancora infatti l’accordo sull’ingaggio tra l’Aston Villa e Weston McKennie, centrocampista bianconero inserito nella trattativa insieme a Iling-Junior.

Douglas Luiz-Juventus, si tratta

Il punto di incontro tra le parti ancora è lontano anche se la dealine è fissata al 30 giugno, per esigenze di bilancio, un po’ come tutti i club. Thiago Motta però aspetta nuove notizie di Giuntoli, visto che il calciatore farebbe molto comodo all’ex Bologna, che per la prossima stagione si aspetta un paio di nuovi centrocampisti, a prescindere dalla situazione Rabiot.