Juventus, Giuntoli chiude un altro colpo | È fatta per Renato Veiga del Chelsea

Sono ore caldissime per il calciomercato della Juventus. Poche ore dopo che il PSG ha sbloccato l’affare Kolo Muani con la cessione a titolo definitivo di Bernat al Villarreal, Giuntoli affonda anche per il tanto atteso colpo in difesa. Si tratta di Renato Veiga del Chelsea sul quale aveva provato anche ad inserirsi la Lazio negli ultimi giorni ma senza particolare decisione.

La formula e le cifre di Veiga alla Juventus

Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore portoghese si trasferirà a Torino in prestito oneroso da 5 milioni di euro senza opzione per il riscatto a fine stagione. Tra oggi e domani dovrebbe atterrare in Italia per svolgere le visite mediche e mettersi subito a disposizione di Thiago Motta. Difficile che possa essere convocato per la trasferta del Maradona contro il Napoli ma col Benfica sarà certamente convocato salvo colpi di scena.