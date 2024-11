Juventus, Gonzalez ancora in dubbio contro il Milan | Le ultime

Juventus: fuori Cabal, dubbi su Gonzalez per il Milan

La Juventus continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni che sta complicando il cammino stagionale. L’ultima tegola riguarda Juan David Cabal, giovane difensore colombiano infortunatosi durante un impegno con la nazionale. Per lui si prospetta un lungo stop: sarà necessario un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi fino al termine della stagione. Anche Gleison Bremer, pilastro della difesa bianconera, ha già concluso in anticipo il suo campionato a causa di un grave infortunio di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane. A questi problemi si aggiunge la situazione delicata di Nico González, che rappresenta una delle principali preoccupazioni per la Juventus in vista del big match contro il Milan del 23 novembre.

Gonzalez: il ritorno contro il Milan è in dubbio

L’argentino, arrivato in estate dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio muscolare rimediato nella sfida di Champions League contro il Lipsia. I progressi ci sono, ma il pieno recupero sembra lontano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo impiego a San Siro resta altamente incerto.Lo staff medico della Juventus preferisce non forzare i tempi per evitare ricadute, valutando con attenzione l’opzione di risparmiarlo per il match contro il Milan e puntare piuttosto a un suo rientro nella gara successiva contro l’Aston Villa, prevista per il 27 novembre.

Nico Gonzalez: un profilo prezioso per la Juventus

Acquistato dalla Fiorentina per oltre 40 milioni di euro, Nico González è uno degli elementi più talentuosi e versatili della rosa bianconera. Conosciuto per la sua abilità nel dribbling, la velocità e il fiuto per il gol, l’argentino è stato determinante con la maglia viola prima di approdare a Torino.

Con 9 reti in 17 presenze nella scorsa stagione di Serie A e un ruolo fondamentale nella nazionale argentina, con cui ha vinto la Coppa del Mondo 2022, González rappresenta un punto fermo per il futuro della Juventus. Tuttavia, la sua stagione è stata finora condizionata da acciacchi fisici che ne hanno limitato il contributo.