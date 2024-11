UFFICIALE – Pogba lascia la Juventus | Rescissione per il centrocampista francese

La seconda avventura di Paul Pogba con la maglia della Juventus si è ufficialmente conclusa. Il club bianconero ha raggiunto un accordo totale per la risoluzione del contratto, a seguito del caso doping emerso nell’autunno 2023 e della recente riduzione della squalifica del giocatore. Pogba potrà tornare a giocare nel marzo 2025, ma lo farà con una nuova squadra, firmando da svincolato. Di seguito il comunicato del club: “Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”

Dal “Pogback” alle difficoltà: una parabola discendente

L’annuncio del ritorno di Paul Pogba alla Juventus nell’estate del 2022 era stato accolto con entusiasmo dai tifosi. Il centrocampista francese, arrivato a parametro zero dal Manchester United, rappresentava un grande colpo di mercato. La società gli aveva affidato la prestigiosa maglia numero 10, rimasta vacante dopo l’addio di Paulo Dybala, alimentando aspettative altissime. Tuttavia, il sogno si è trasformato in incubo fin dall’inizio. Durante la preparazione estiva, Pogba ha subito un grave infortunio al ginocchio. La decisione di optare per una terapia conservativa, volta a preservare le sue possibilità di partecipare al Mondiale con la Francia, si è rivelata un errore. A settembre, è stato necessario un intervento chirurgico, dando inizio a un lungo calvario. Il rientro in campo è avvenuto solo a febbraio 2023, durante il secondo tempo del derby contro il Torino. Ma al termine della stagione, Pogba aveva accumulato appena 161 minuti giocati, suscitando crescenti dubbi e critiche sia tra i tifosi che nella dirigenza.

Un addio inevitabile

Il caso doping all’inizio della scorsa stagione ha segnato definitivamente il destino di Pogba alla Juventus. Con la squalifica ridotta, il “Polpo” avrà la possibilità di tornare in campo tra poco più di un anno, ma il suo futuro sarà lontano da Torino, dove il suo secondo capitolo calcistico si è concluso tra infortuni, scelte sbagliate e amare delusioni. Il centrocampista transalpino ha voluto salutare i tifosi bianconeri con un lungo quanto commovente post sui social: “Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato sarete per sempre nel mio cuore”