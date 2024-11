Pogba via dalla Juventus | Imminente la risoluzione del contratto del francese

La Juventus e Pogba sarebbero vicini all'accordo per la rescissione del contratto. Futuro in MLS per ill francese?

E’ ormai imminente la risoluzione del contratto di Paulo Pogba in casa Juventus. Gazzetta.it spiega che il club bianconero è al lavoro per annunciare il divorzio dal centrocampista francese entro la fine di questa sosta per dar spazio alle gare delle Nazionali nonostante il TAS di Losanna abbia ridotto la sua squalifica da 4 anni a diciotto mesi e il francese a marzo possa tornare in campo.

Juventus-Pogba, si avvicina l’addio | Il francese può ripartire in MLS

Ma Pogba non tornerà in campo con la Juventus. Da quando è stato squalificato, il francese ha incassato circa duemila euro al mese (minimo salariale previsto dal contratto collettivo) e non quanto stabilito dall’accordo da 8 milioni (più 2 di bonus) a stagione firmato nel 2022. Complessivamente, tra gli ultimi dodici mesi e la chiusura anticipata del rapporto, un taglio di una trentina di milioni lordi.

Pogba sembra destinato a ripartire dalle Major League Soccer anche se recentemente, dopo la riduzione della squalifica, aveva lanciato un ultimo messaggio alla Juventus: “Sono pronto a rinunciare a dei soldi per giocare ancora con la Juventus”. Appello che non ha prodotto risultati: la Juventus è pronta a lasciarlo andare, questa volta definitivamente.