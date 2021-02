Juventus-Inter, la disputa

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus-Inter non si è chiusa definitivamente. Durante la gara sono stati diversi gli eventi di alta tensione che hanno intensificato gli screzi tra Agnelli e Antonio Conte: dal gesto del tecnico, sembra essere iniziato tutto da lì, alla frase finale del dirigente sportivo. Ci si chiede cosa succederà, se ci saranno delle conseguenze. Il Giudice Sportivo prenderà provvedimenti al riguardo? Domani potremmo saperne di più.

La decisione al Giudice Sportivo

Tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto il quarto uomo e gli ispettori della procura federale in uno stadio vuoto dove tutto rimbomba, e dunque cosa l’arbitro ha messo a referto durante la serata di ieri. Il Giudice Sportivo della Coppa Italia si proclamerà domani, anche perché c’è ancora da attendere la gara tra Atalanta-Napoli che chiuderà il discorso Semifinali. Per far sì che il giudice dia una sentenza al riguardo è necessario che ci siano delle “chiare” situazioni da valutare e soprattutto che siano state messe a referto. Se invece a referto non dovesse esser registrato nulla, potrebbe intervenire la procura Figc per un ulteriore supplemento di indagini. Bisognerà aspettare a domani per capire se tutto è finito sul campo oppure no.