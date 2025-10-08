La Juventus pensa già al mercato di gennaio 2026. La dirigenza ha intenzione di trovare i giusti innesti per sopperire alle difficoltà che la squadra sta incontrando. La prima tentazione è l’esterno portoghese Raphael Guerreiro.

Juventus, tentazione Raphael Guerreiro

Il portoghese andrà in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco, che vorrebbe cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero a fine stagione. La Juve ha già pensato di approfittarne. Guerreiro si presenta come un giocatore estremamente duttile, esperto nel suo ruolo, ma soprattutto arriverebbe ad un basso costo, altro aspetto essenziale per la dirigenza della Vecchia Signora.

Al momento il giocatore rappresenta una vera e propria tentazione per la Juventus di Tudor che andrebbe a rinforzare il reparto con un giocatore di qualità. Raphael Guerreiro potrebbe essere inserito sulle corsie e in mezzo al campo, perfetto per Igor Tudor che avrebbe in questo modo maggiori soluzioni a centrocampo. Il terzino sinistro, classe 1993, ha un valore che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Il Bayern Monaco, per evitare di perderlo a parametro zero a giugno 2026, potrebbe risolvere con la Juve a un prezzo di vera occasione.