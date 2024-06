Juventus, la proposta di Giuntoli per portare Sancho a Torino: i dettagli

Secondo “Tuttosport”, Cristiano Giuntoli vorrebbe a tutti i costi Jadon Sancho. Il direttore sportivo della Juventus è molto interessato al versatile attaccante inglese. Il suo interesse ormai non è nemmeno più considerato un mistero.

Juventus, Giuntoli non molla Sancho

Ora, però, il ds della Vecchia Signora è pronto a sferrare l’attacco per il giocatore classe 2000. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Giuntoli spera di riuscire a portare il giocatore a Torino in prestito. Con questa proposta non sarà facile strapparlo al Manchester United. I Red Devils sanno che il Dortmund sarebbe disposto a prendere il giocatore alle stesse condizioni. Dopotutto, Sancho si è messo in mostra con la maglia giallonera nella seconda metà della scorsa stagione. Sono state le sue prestazioni da gennaio a giugno scorso a convincere lo United che chiedere 40 milioni per il suo cartellino potrebbe non essere del tutto una fantasia.