Juventus, il piano di Giuntoli per il rinnovo di Vlahovic: i dettagli

Giuntoli è pronto ad incontrare Vlahovic per discutere del suo futuro in bianconero

Dopo aver concluso l’avventura con la Serbia agli europei, Vlahovic rientrerà in anticipo dopo le vacanze alla Continassa per mettersi a disposizione di Thiago Motta per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Inoltre, Cristiano Giuntoli è pronto a discutere con il serbo per il rinnovo del contratto.

Juventus, l’offerta di Giuntoli per Vlahovic

L’attaccante della Juventus ha uno stipendio annuo di 10 milioni, che dovrebbe salire a 12 milioni nella stagione 2025/2026. Una cifra decisa dalla vecchia proprietà, oggi considerata troppo alta. Secondo “Leggo Milano”, Giuntoli chiederà a Vlahovic di spalmare l’ingaggio, magari aggiungendo due anni di contratto. Probabilmente, questa proposta non piacerà all’attaccante classe 200.