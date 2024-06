Juventus, “salvate il soldato Soulé”: Giuntoli prepara i cedibili

“Salvate il soldato Soulé”. Come riporta il Corriere di Torino, Thiago si auspica una Juve con Yildiz e l’argentino sulle fasce. Bisogna però prima vendere bene: Chiesa, Huijsen, Szczesny, McKennie, Milik, Kostic e Kean sulla lista dei cedibili. A cominciare quindi da Chiesa, ritenuto non strategico da Motta: con una offerta da 30-40 milioni sarà addio. All’orizzonte ci sono soprattutto Bayern Monaco e Manchester United.

Juve, guadagnare da altri per tenere Soulé: interesse dalla Germania per Huijsen

Risorse significative potranno arrivare da Huijsen, che può garantire 25-30 milioni. Il centrale classe 2005 piace a Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Newcastle; la Juve vorrebbe inserirlo nella trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Szczesny è a un passo dai sauditi dell’Al-Nassr (per 4-5 milioni) e pure McKennie è fuori dal progetto: Giuntoli punta ad incassare 25 milioni. Rimangono Kostic (piace al Fenerbahce), Kean (per almeno 10-15 milioni) e Milik, anche se il polacco deve superare l’infortunio che gli ha impedito di partecipare agli Europei. Se tutto va come da piano per Giuntoli, Motta avrà assicurate le due baby ali al servizio.