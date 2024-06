Juventus, il piano di Giuntoli per Koopmeiners: c’entra Huijsen

La Juventus non molla Koopmeiners e pensa a Huijsen come contropartita

La trattativa per Douglas Luiz si è conclusa e ora Giuntoli darà priorità al giocatore che è l’obiettivo principale del mercato di questa estate, cioè Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Juventus, Huijsen per arrivare a Koopmeiners

Attualmente l’Atalanta chiede 60 milioni per liberare il giocatore, ma secondo “La Gazzetta dello Sport” potrebbe essere Dean Huijsen la chiave per sbloccare la trattativa. Il giocatore tornerà presto dal prestito alla Roma e la Juve potrebbe usarlo come contropartita tecnica per Koopmeiners o venderlo per raccogliere soldi e reinvestirli nel centrocampista olandese. Il prezzo per il giovane difensore è di 25 milioni di euro, con Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Stoccarda interessate a lui.