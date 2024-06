Juve, arriva Douglas Luiz: visite mediche per lui negli USA

Ecco la fumata bianca: ore decisive per la chiusura del maxi affare Juventus–Douglas Luiz. Sono pronte le visite mediche per il centrocampista brasiliano: le svolgerà direttamente negli USA, dove è impegnato in Coppa America con la sua Selecao, e non alla Continassa.

Juve, Douglas Luiz svolge le visite mediche direttamente dal ritiro con il Brasile

La svolta fra Juve e Aston Villa è arrivata con l’inserimento di Barrenechea nell’operazione. L’argentino insieme a Iling-Junior saranno le contropartite tecniche, oltre al conguaglio economico di 18 milioni. Dunque come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve prepara già le visite mediche.