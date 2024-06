Juventus, si sblocca l’affare Douglas Luiz | Barrenechea all’Aston Villa

L'argentino può lasciare i bianconeri e finire in Premier League nella trattativa per Douglas Luiz

Douglas Luiz è sempre più vicino alla Juventus. Nonostante sia sfumato McKennie all’Aston Villa per il mancato accordo tra i bianconeri e il giocatore per la buona uscita, Giuntoli sembra aver trovato la chiave per sbloccare l’operazione. Secondo quanto riportato Il club inglese chiedeva uno tra Huijsen e Soulè ma ha aperto anche al possibile arrivo di Enzo Barrenechea.

Barrenechea più Iling portano Douglas Luiz

Oltre a Iling Jr, quindi, dovrebbe andare all’Aston Villa anche il centrocampista argentino più una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. In questo momento Douglas Luiz è impegnato nella Coppa America con il Brasile ma si cercherà di chiudere la trattativa entro la prossima settimana.