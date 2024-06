Il sogno del difensore è di giocare ancora per molti anni. Attualmente ha 32 anni e ha un contratto in scadenza con i bianconeri nel 2025

Danilo, difensore della Juventus, dal Brasile lancia segnali d’amore alla sua Vecchia Signora. Il capitano bianconero, mentre è impegnato con la sua Nazionale verdeoro, rilascia interviste dove ha parole al miele per la società bianconera e il neo allenatore Thiago Motta.

Juventus, Danilo: “Sto pianificando i prossimi anni”

Danilo: “Posso dire che lasciare la Juventus è impossibile. Sono concentrato completamente sul progetto della Madama guidato dal nuovo tecnico Thiago Motta, appena approdato in bianconero. Stiamo parlando di un allenatore che ha un’idea di calcio molto moderna. La mia famiglia è tutta tifosa del Flamengo, è una follia. Ogni volta che c’è una partita del Flamengo, fanno un barbecue per guardarla. Ho una cognata che piange per il Flamengo. Al momento ho un contratto con la Juventus fino al 2025, con la possibilità di estensione per un altro anno. Sto ancora pianificando i miei prossimi anni come giocatore. Non voglio giocare troppo a lungo, due o tre anni è il massimo che voglio giocare. Se decidessi di tornare in Brasile, le mie priorità sarebbero Flamengo e Santos”.

Il 32enne, arrivato alla Juve nel 2019, è anche capitano della nazionale brasiliana, sulla quale dichiara: “È qualcosa di molto serio, un sogno che si realizza, senza dubbio, ma anche una responsabilità. Indossare la fascia da capitano della selezione più importante del mondo, come accade anche con la Juventus, è una questione di responsabilità. Essere capitano non significa solo indossare la fascia in campo, va molto oltre. Significa dedicare tempo ed energia spesso a favore dei compagni e del bene della squadra, sacrificando momenti personali”.