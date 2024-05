Juventus: quale futuro per Danilo?

Il capitano della Juventus non è fra i giocatori da cui ripartire in vista della prossima stagione

La permanenza in bianconero di Danilo Luiz Da Silva è in bilico. Il brasiliano potrebbe essere tagliato fuori dalla Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

Juventus, il futuro di Danilo

Secondo l’esperto di mercato, Nicolò Schira, il contratto del numero sei scadrà nel 2025, anche se c’è la possibilità di un prolungamento automatico. Il difensore brasiliano potrà restare alla Juventus fino al 30 giugno 2026, se giocherà il 50% delle partite ufficiali dei bianconeri. C’è solo una possibilità affinché lo scenario sopra descritto si avveri. Vista la natura “tecnica” della clausola, sarà Thiago Motta a definire il futuro del difensore brasiliano. In effetti, l’ipotesi di un nuovo contratto con una proroga di qualche anno in più non sembra realistica al momento.