Juventus, Kean verso la cessione: piace al Bologna | Le ultime

Il futuro di Moise Kean è ormai lontano da Torino. Il giocatore classe 2000, pare che sia uno degli obiettivi del Bologna per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Juventus, Kean sempre più lontano da Torino

Secondo “QS”, la società rossoblù vorrebbe prendere il giocatore apprezzato anche dalla Fiorentina e da alcuni club arabi, senza avviare una trattativa per il difensore centrale della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori. Sul difensore ci sarebbe l’interesse della Juventus, ma il Bologna non vorrebbe privarsi di un giocatore così talentuoso e con un futuro ancora da scrivere. La Vecchia Signora, però, dal canto suo potrebbe abbandonare la pista del calciatore classe 2002, qualora il valore del cartellino si alzasse intorno ai 40-45 milioni di euro, in seguito all’Europeo.