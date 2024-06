Juventus, Koopmeiners è la priorità di Thiago Motta | C’è l’accordo col giocatore, si tratta con la Dea

Thiago Motta è stato molto chiaro nei colloqui con Cristiano Giuntoli e ha sottolineato quelle che sono le due priorità per la sua Juventus. Una, come riportato da Tuttosport, è rappresentata dalle cessioni che dovranno essere in grado di garantire un tesoretto e di sfoltire la rosa. L’altra invece è l’acquisto di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che il tecnico mette al primo posto nella lista dei suoi obiettivi.

Giuntoli ha l’accordo con l’olandese, si tratta con l’Atalanta anche per eventuali contropartite tecniche

Giuntoli ha trovato un’intesa di massima con il calciatore per un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione più bonus, ma deve trattare con l’Atalanta, che spara alto per il suo gioiello. Possibile l’inserimento di una contropartita nella trattativa, con la Vecchia Signora che andrebbe a proporre Dean Huijsen, difensore classe 2005 che lo scorso anno, da gennaio, ha giocato in prestito alla Roma. In questo modo la richiesta non sarebbe più di 60 milioni di euro, ma di 30 cash più il cartellino del centrale.