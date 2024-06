Koopmeiners salta l’Europeo: dopo De Jong l’Olanda perde un altro pezzo importante del suo centrocampo

Infortunio per Koopmeiners nel riscaldamento pre gara contro l’Islanda

L’Olanda ha comunicato tramite i propri canali social dell’infortunio di Koopmeiners che salterà l’Europeo. Il centrocampista dell’Atalanta non riuscirà a recuperare in tempo per essere protagonista in Germania. L’allarme era scattato già nel riscaldamento nell’amichevole di ieri sera tra gli Oranje e l’Islanda e l’evidente preoccupazione del CT Koeman che temeva il peggio. Dopo De Jong anche lui infortunato, l’Olanda perde un pezzo fondamentale del suo centrocampo nonché il centrocampista più in forma in Europa.