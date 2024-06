Juventus-Koopmeiners: maxi scambio con l’Atalanta

Il piano di Giuntoli per Koopmeiners

Nelle ultime ore, si sta intensificando la trattativa tra Juventus e Atalanta per Teun Koopmeiners. L’olandese classe 1998 è il sogno di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta per rinforzare il centrocampo della Juventus, ma l’accordo con la dea sembra essere complicato.

Juventus, obiettivo Koopmeiners

Secondo “Tuttosport”, i dirigenti bergamaschi chiedono almeno 60/70 milioni per l’olandese. Il club piemontese ha comunque stretto un accordo da oltre 4 milioni di euro con il giocatore, ma resta da trovare l’intesa ideale con l’Atalanta. Per ridurre il costo del cartellino, la Juventus ha inserito nella trattativa Huijsen e Iling Junior. Inoltre, la “Vecchia Signora” giocherà un’altra carta, cioè Moise Kean: l’attaccante italiano piace moltissimo a Gasperini. Il contratto è in scadenza alla fine della prossima stagione e Kean sarebbe disposto a lasciare la Juventus a patto di giocare la Champions League, alla quale la Dea si è qualificata.