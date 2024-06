Juventus, Huijsen ha incantato mezza Europa | 4 top club su di lui

Dopo il salto definitivo fatto nell’ultimo semestre a Roma, dove ha avuto modo di mettersi in mostra nel calcio che conta, Huijsen è pronto a scalare le gerarchie della Juventus e non solo, dato che il suo gran rendimento nel club di De Rossi gli ha permesso di iscriversi alle liste di vari club in giro per l’Europa, pronti a offrire grandi cifre per l’olandese.

Juventus, servono 30 milioni per strapparlo a Thiago Motta

Le intenzioni della Juve sono state chiare fin da subito, non saranno accettate offerte al di sotto dei 30 milioni, ma potrebbe diventare una pedine utile per arrivare a vari giocatori, Adeyemi su tutti, finito nel mirino di Giuntoli per l’attacco: non è da escludere quindi che l’ex DS del Napoli possa sfruttarlo come contropartita per acquistare il tedesco, considerato anche l’interessamento del Borussia Dortmund per il difensore.

Sul centrale bianconero ci sono anche Girona, Atalanta e Newcastle, che al momento sembrano partire in svantaggio rispetto ai tedeschi, a meno di improvvise accelerate con offerte a cui i bianconeri non potranno dire di no.