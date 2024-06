Juve, interesse per Adeyemi: il Borussia guarda Huijsen e Soulé | Douglas Luiz ad un passo: cosa manca

La Juventus prova a trovare i primi regali per il neo allenatore Thiago Motta, l’obiettivo? Un attacco più rapido e imprevedibile. L’ultimo nome fatto da La Gazzetta dello Sport è quello di Karim Adeyemi, jolly tedesco del Borussia Dortmund che si affianca così alla lista di Mason Greenwood e Jadon Sancho. Sul centrocampo invece mancano solo i dettagli per l’approdo a Torino di Douglas Luiz: McKennie deve trovare l’accordo con l’Aston Villa per la decisiva fumata bianca.

Juve, si cerca lo scambio per Adeyemi del Dortmund: chiede 30 milioni | McKennie non ancora trovato l’accordo con l’Aston Villa

Negli ultimi giorni i vice campioni d’Europa avrebbero aumentato il pressing per i giovani bianconeri Dean Huijsen e Matias Soulé (sull’argentino ci sono anche West Ham e Roma). È in questa circostanza che la Vecchia Signora, tramite i soliti intermediari, ha effettuato un sondaggio per Adeyemi, con il BVB che sembra comunque disposto a sedersi al tavolo solo in caso di offerte da 30 milioni di euro più bonus.

Su La Gazzetta spazio anche alla vicenda Douglas Luiz, in definizione il maxi affare con l’Aston Villa: Douglas Luiz a Torino in cambio di un conguaglio sui 18 milioni e dei cartellini di Samuel Iling Jr e Weston McKennie. La fiducia sulla chiusura dell’operazione resta intatta, ma se la fumata bianca tarda ad arrivare. McKennie ha dato la disponibilità al ritorno in Premier, però a differenza di Iling e Douglas Luiz non ha ancora trovato l’accordo totale sul contratto.