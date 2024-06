Juventus, Douglas Luiz ha detto sì | Mckennie pedina di scambio

La Juventus si avvicina al primo grande colpo di mercato, secondo la Gazzetta dello Sport. In attesa di capire come si risolverà la trattativa con Adrien Rabiot e se sarà possibile convincere l’Atalanta a cedere Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli prova lo scatto per Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Trattativa diretta Giuntoli-Monchi | L’Aston Villa valuta Douglas Luiz 40 milioni, da limare la distanza tra le parti

La scorsa settimana l’ex Roma Monchi, ora Ds della squadra di Birmingham, ha incontrato Giuntoli a Torino e l’operazione è stata intavolata con al suo interno anche Weston McKennie, pronto a fare la strada inversa. Douglas Luiz è entusiasta della destinazione e Thiago Motta spera di averlo a disposizione per costruire la sua nuova Juventus.

Al momento lo scoglio più grande per la definitiva fumata bianca è la divergenza di valutazioni: gli inglesi valutano il cartellino di Douglas Luiz 40-50 milioni di euro, mentre la Juventus chiede 25-30 milioni per McKennie. Parti a lavoro per trovare un punto d’incontro anche grazie al lavoro di agenti ed intermediari, ma come detto sensazioni più che positive per la riuscita in tempi brevi della prima operazione di questo mercato estivo bianconero.