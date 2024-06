Juventus, tutto su Calafiori e Douglas Luiz | Queste le priorità di Thiago Motta

“Il Corriere dello Sport” sottilinea questa mattina il mercato della Juventus, che potrebbe arrivare presto a Douglas Luiz e Calafiori. Bianconeri a lavoro per il mediano dell’Aston Villa e sarebbero pronti a offrire McKennie.

Juventus, Giuntoli accelera sul mercato

Il calciatore del Bologna è ancora il preferito per Thiago Motta, che lo ha reinvento a Bologna anche se il budget-mercato non basta. Non è finita qua però perchè servono anche un difensore che imposta, un terzino sinistro, un regista, una mezzala e un esterno d’attacco. Sistemata la porta con Di Gregorio, Koopmeiners resta la priorità numero uno di Giuntoli, che però ora deve sistemare i conti, tra acquisti e cessioni.