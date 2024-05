Juventus, idea contropartita tecnica per arrivare a Koopmeiners

La Juventus e Giuntoli continuano a sognare Koopmeiners. Secondo il dirigente l’olandese è il centrocampista perfetto per Thiago Motta, potendo giocare sia da mezzala che da trequartista. In questa stagione è esploso definitivamente, e l’Atalanta non fa sconti. Circa 60 milioni è la cifra richiesta dai bergamaschi, che è in linea con i prezzi di mercati odierni, ma rappresenta un investimento molto importante per una società italiana. 15 gol e 7 assist nel 2023/2024, i bianconeri ci puntano molto e hanno un’idea per abbassare il prezzo.

Huijsen come contropartita per arrivare a Koopmeiners

Secondo La Gazzetta dello Sport l’ultima possibilità valutata dalla Juventus è di offrire Dean Huijsen come contropartita tecnica per abbassare il prezzo. I bianconeri valutano il difensore classe 2005 circa 30 milioni, e il giocatore piace all’Atalanta. Sicuramente si tratta di una buona opzione per non spendere l’intera cifra per il cartellino di Koopmeiners, visto che per Huijsen stanno arrivando anche offerte dall’estero, in particolare da Borussia Dortmund e Newcastle.