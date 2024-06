Real Madrid sul tetto d’Europa, la Champions League è sua

Il Real Madrid vince la Champions League 2024

È la notte di Wembley, quella che sognano tutti, quella che ha visto da sempre protagonista il Real Madrid di Carlo Ancelotti, numero uno indiscusso per trofei vinti. Non sarà facile perché di fronte c’è la squadra di Terzic, grande sorpresa di questo torneo. Nel primo tempo i tedeschi spaventano subito le merengues grazie agli attacchi di Fullkgrug, che al 23′ colpisce anche un palo. Il Borussia attacca ancora anche se il primo tempo termina con il parziale di 0-0. Nella ripresa i blancos spingono a caccia del gol per la storia, la sblocca di testa Carvajal su assist di Kroos, passano pochi minuti e ci pensa Vinicius a chiuderla sfruttando un buco difensivo dei tedesci sbilanciati a caccia del pareggio. Vince il Real Madrid, festeggia Carlo Ancelotti, la Champions League vola in Spagna.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID 0-2

Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maaatsen; Sabitzer, Emre Can (35′ st Malen); Sancho, Brandt (35′ st Haller), Adeyemi (27′ st Reus); Fullkrug. A disp.: Meyer, Lotka, Wolf, Bynoe-Gittens, Nmecha, Ozcan, Sule, Moukoko, Watjen. All.: Terzic.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos (40′ st Modric), Camavinga; Bellingham (40′ st Joselu); Rodrygo (45′ st Militao), Vinicius (49′ st Vasquez). A disp.: Lunin, Kepa, Fran Garcia, Ceballos, Guler, Diaz, Tchouameni, Alaba. All.: Ancelotti.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 29′ st Carvajal, 38′ st Vinicius

Ammoniti: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels (D); Vinicius (R)

Espulsi: nessuno