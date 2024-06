Esclusiva – Giuntoli ha chiesto informazioni per Gudmundsson, Barbieri offerto come parziale contropartita

Esclusiva - Giuntoli ha chiesto informazioni per Gudmundsson, Barbieri offerta come parziale contropartita

La Juventus è all’anno zero, dopo il regno Allegri la rivoluzione è servita ed ora serve rivoluzionare la rosa per tentare di essere competitivi ai massimi livelli. L’o perazione Douglas Luiz è ormai ai dettagli e nelle prossime ore dovrebbe esserci la fumata bianca che porterà in bianconero il forte centrocampista brasiliano.

La rivoluzione sarà servita anche in attacco, Vlahovic è un punto fermo, Chiesa è sul mercato e verrà venduto al miglior offerente e proprio per occupare quel posto Giuntoli ha chiesto informazioni al Genoa per quanto riguarda Gudmunsson. Sull’attaccante islandese c’è mezza europa, e non sarà facile portarlo a Torino, anche l’agente lo conferma: «Siamo molto felici della nostra prima stagione dal ritorno in Serie A. In campo abbiamo ottenuto dei grandi risultati e abbiamo giocato un bel calcio. Gudmundsson ha messo in mostra le sue qualità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti del campionato. Non è quindi una sorpresa che in questo momento ci sia molto interesse nei suoi confronti da parte delle principali squadre europee e dell’Arabia Saudita».

Come parziale contropartita per l’islandese Giuntoli potrebbe offrire al Genoa Tommaso Barbieri, esterno destro che si è messo in luce nel Pisa nello scorso campionato di Serie B e valutato intorno ai 5/6 milioni.