Juventus, Bayern in vantaggio su Roma e Napoli per Chiesa | Le ultime

Il Bayern potrebbe accontentare la Juventus per Chiesa

Il Bayern Monaco spinge per avere Federico Chiesa il prossimo anno nella loro rosa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport i bavaresi sarebbero avanti rispetto a Roma e Napoli nella corsa per l’esterno della Juventus che sembrerebbe in uscita. I tedeschi non avrebbero difficoltà ad offrire i 40 milioni di euro che chiedono i bianconeri. Il calciatore però vorrebbe aspettare la fine dell’Europeo per decidere del suo futuro se sarà ancora in Italia o all’estero.